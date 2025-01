Terzotemponapoli.com - Da Danilo a Fazzini, il punto di Ceccarini

Niccolò, giornalista ed esperto di mercato, direttore di Tuttomercatoweb, nel suo editoriale ha parlato delle possibili operazioni del Napoli a gennaio. Daad Ismajli in difesa, alla lotta con la Lazio pera centrocampo. Di seguito le parole dell’esperto.sulle operazioni per la difesaCosì il direttore di TMW: “Il Napoli è una delle società più attive in questo avvio di mercato. Del resto era anche prevedibile visto che gli obiettivi nel corso della stagione sono diventati due: difensore e centrocampista. Per quanto riguarda il primo ruolo è chiaro cheè in pole position. Il club azzurro ha il gradimento del giocatore ma perché questa operazione possa concretizzarsi serve l’ok della Juventus. Il Napoli è fiducioso sul fatto che presto la situazione si sbloccherà ma non trascura altre ipotesi.