Notizie.com - Caivano, visita a sorpresa di Mattarella: “Comunità che ha a cuore il futuro dei ragazzi”

Sergio, presidente della Repubblica, è stato in, dimostrando la sua stima per come si comporta lanei confronti deiha partecipato alla Messa nella chiesa di cui è parroco don Maurizio Patriciello che ha ricevuto parole importanti da parte del primo uomo di Stato.di(ANSA) Notizie.comIeri il presidente era stato inal Gesù Nuovo, a Santa Chiara e al Museo di San Martino. Stamattina poi aveva lasciato Villa Rosebery, residenza a Napoli del capo dello Stato. Ha deciso poi stamattina di partecipare alla Messa tenuta da don Patriciello nella chiesa di, quella dei Santissimi Apostoli del Parco Verde. Ad accoglierlo c’era il prefetto di Napoli Michele Di Bari.ha parlato dopo la messa, evidenziato come si vede nel video postato sui social da alcuni fedeli, specificando: “Accolgo l’invito di don Patriciello con un po’ di imbarazzo a parlare alla fine della Messa.