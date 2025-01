Ilrestodelcarlino.it - Bologna com’era: lo stoccaggio dei rifiuti nei cortili

Nel 1890 il Comune diaffidò i servizi di nettezza urbana ad una ditta privata che si trovò di fronte al problema di individuare luoghi in cui collocare iraccolti. La soluzione fu trovata prendendo in affitto alcunidi edifici privati da utilizzare come luoghi di raccolta temporanea (foto): ierano nelle vie Frassinago, Torleone, Santa Croce e del Borgo. Infatti, trascorse 24 ore, iammassati neivenivano trasferiti su carri capienti che li portavano in una discarica ubicata fuori dal perimetro urbano. Prima di trasferirli venivano separati i’umidi’ per riciclarli come concime. Nel 1909 il Comune indisse una nuova gara d’appalto: fu vinta dalla ditta Zamboni che utilizzò come discarica la ’lunetta Alvisi’ fuori Porta Zamboni. Nel 1946 il Comune decise di costituire l’Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana (Amnu).