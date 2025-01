Sport.quotidiano.net - Big match Sasso-Progresso. Un derby che vale doppio

Prende il via con un attesissimotutto bolognese il girone di ritorno del campionato di Serie D. Alle 14,30, al ‘Carbonchi’ diMarconi, si affronteranno infatti i padroni di casa guidati da Ivan Pedrelli e ildi Davide Marchini. Separate in classifica da appena due punti, le due squadre hanno concluso il 2024 in maniera diametralmente opposta. I gialloblù hanno salutato il vecchio anno con un pareggio nelcasalingo contro il Corticella che ha interrotto la striscia negativa di ben cinque sconfitte consecutive. Il team di Castel Maggiore, pur essendo uscito sconfitto di misura dalla difficilissima trasferta andata in scena sul campo della corazzata Ravenna (2-1), ha invece saputo sopperire, nell’ultimo periodo, a una partenza ad handicap (quattro sconfitte nelle prime quattro), tant’è che, pur dovendosi misurare con una classifica cortissima, i rossoblù sono al momento fuori dalla zona playout (seppur a pari-merito).