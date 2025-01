Thesocialpost.it - Attacco suicida in Pakistan: cinque agenti uccisi e decine di feriti nel Beluchistan

Almenodella sicurezza sono rimastie altre 56 persone ferite in unavvenuto nella provincia del, in. L’attentato è stato rivendicato dai terroristi separatisti locali, un gruppo che da anni rappresenta una sfida costante per Islamabad.L’esplosione si è verificata nell’area di Turbat, nel distretto di Kech, dove un autobus che trasportava personale del Frontier Corps, corpo paramilitare impegnato nella sicurezza della regione, è stato colpito. La detonazione ha avuto effetti devastanti, coinvolgendo anche veicoli civili e passanti presenti nella zona al momento dello scoppio.Il, ricco di risorse naturali, è teatro di una lunga insurrezione da parte di gruppi separatisti che rivendicano maggiore autonomia e controllo sulle risorse locali.