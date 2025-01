Oasport.it - ATP Brisbane 2025, Jiri Lehecka è il nuovo campione: Opelka ko dopo quindici minuti

Dura soltanto cinque giochi la finale del torneo ATP diè il primo vincitore del: il tennista ceco ha usufruito del ritirosolodello statunitense Reillyquando era sopra 4-1 nel punteggio, portandosi così a casa il secondo titolo in carriera.Un altro colpo di sfortuna per il gigante statunitense, apparso sofferente al polso sin dai primissimidi questa finale. Tanto da perdere il primo gioco al servizio addirittura a zero: inusuale per un giocatore che fa della battuta il proprio punto di forza.aver provato per un po’ a vedere se il dolore passava,ha preferito alzare bandiera bianca.La speranza per lui è che si tratti di un dolore passeggero che non lo condizioni in vista dell’Australian Open che inizierà la prossima settimana.