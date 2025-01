Universalmovies.it - Unstoppable | Il trailer del film sportivo di Prime Video

ha diffuso in rete ildi, il drammaispirato alla vera storia del wrestler con una sola gamba “Anthony Robles“.Dopo la presentazione ufficiale avvenuta in occasione della scorsa edizione del TorontoFestival, ilsi appresta a fare il suo debutto – dal 16 gennaio – sul catalogo della piattaforma di streaming. Come anticipato,racconta la vera storia di Anthony Robles, un wrestler con una gamba sola che ha lottato per far valere il suo volere, ossia lottare ad alti livelli nonostante le difficoltà.Ilè stato diretto da William Goldenberg, mentre il ruolo da protagonista è stato interpretato da Jharrel Jerome. Il cast di supporto offre una vasta gamma di grandi stelle hollywoodiane quali Michael Peña e Don Cheadle, ma anche Bobby Cannavale e Jennifer Lopez, oltre che dello stesso atleta su cui si basa la storia del