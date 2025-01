Sport.quotidiano.net - Tomori a denti stretti. Fofana: alti e bassi. Morata quanto basta

MAIGNAN 6,5. Fascia al braccio, ma mano piegata dalla legnata (ravvicinata) di Yildiz. Ben più ferma poco prima del té. E piede caldissimo. EMERSON ROYAL 6. I suoi cross sono le uniche “idee“ in apertura. Mbangula ha un altro passo. Qualche solita giocata sbilenca, ma non molla mai.6. "Gioca perché è importante", l’sms di Conceiçao. Imposta senza fronzoli, nel dubbio “spazza“. Qualche buco. Stringe ialla fine. THIAW 7. Effetto francobollo su Vlahovic. Con chili d’impatto. Anticipa, recupera, dribbla anche. THEO HERNANDEZ 5. Poco slancio, abbottonato. E non serve: Yildiz, sul gol e quando crossa, lo taglia fuori. Destro in tribuna, poi. Si alza nel finale. BENNACER 5,5. Mesi di stop presentano il conto. Rallenta spesso i ritmi, sbaglia e per il tecnico si abbassa troppo.