Thiago Motta non ha l'ossessione di vincere. E si vede, avrà commentato da lassù Boniperti (Corsport)

non hadi. E sida)Ecco uno stralcio dell’editoriale del Corriere dello Sport su Juventus-Milan di Supercoppa italiana, a firma Massimiliano Gallo.Il Milan ha saputo soffrire e non ha mai mollato. E ha vinto. Non ha rubato niente. Conceiçao può ripartire da una certezza: ha una squadra che lo segue.A, invece, fin qui non sono bastati sei mesi per avere la stessa certezza. Alla vigilia ha inquietato il mondo Juve con la frase: «Voglioma non è un’ossessione». E sidaGiampieroormai lontano anni luce da questa Juventus che è in crisi non solo di identità ma di Dna. Non si sa più cosa sia la Juve. Ha volutamente smarrito la forza della sua storia. Ha intrapreso un percorso che in teoria vorrebbe essere rivoluzionario ma i rischi sono altissimi.