Lanazione.it - Territorio sotto esame per il Piano Operativo

Aulla si prepara all’adozione delcomunale, che ne cambierà completamente il volto. Dopo l’avvio del procedimento, gli uffici sono al lavoro per studiare il, rispondere a eventuali contributi arrivati, con l’obiettivo di arrivare all’adozione del Poc, lo strumento di programmazione attuativa che ha come principale finalità quella di rendere operative alcune delle scelte strategiche e delle progettualità già individuate nello strumento urbanistico generale e negli altri strumenti di programmazione per la rigenerazione e sostenibilità del. Ci sono varie cose da fare, come rispondere ai contributi arrivati dagli enti che hanno letto l’avvio del provvedimento, ma anche mettere in lista le manifestazione di interesse per gli stakeholder, i portatore di interesse.