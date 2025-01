Ilnapolista.it - Taglialatela: «Meret è uno dei migliori portieri italiani, secondo solo a Donnarumma. Il rinnovo è meritatissimo»

L’ex portiere di Napoli e Fiorentina Pinoha rilasciato alcune dichiarazioni a Vikonos Web Radio Tv sulla sfida tra le due squadre di oggi e sul collega di reparto Alex: «è uno dei, è anche più forte di Carnesecchi. Il»«La Fiorentina è una squadra di tutto rispetto, con un allenatore in gamba, una società di grande livello, il centro sportivo è avveniristico e meraviglioso, dall’altro lato però il Napoli è la vera rivelazione di questo torneo. La cura Conte ha avuto effetti straordinari in poco tempo, ha rigenerato tanti giocatori. Onestamente nessuno di noi avrebbe mai immaginato il Napoli in lotta per lo scudetto, anche se conoscendo il pensiero di Conte, non avrebbe mai accettato di approdare in azzurro per arrivare, sono convinto che fino alla fine del campionato vedremo una squadra a mille.