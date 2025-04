Cosa cambia ora che il governo Meloni ha approvato il decreto Sicurezza | tutte le nuove regole e reati

Leggi su Fanpage.it

Il, con cui ilha aggirato il blocco in Parlamento, introduce molti nuovie aggravanti. Colpisce la cannabis light, le manifestazioni, i detenuti e le persone migranti. Per gli agenti di polizia e i militari più tutele, via libera al porto d'armi senza licenza e fuori servizio, e lo Stato pagherà le spese legali a chi è indagato per atti compiuti in servizio. Ecco le norme del