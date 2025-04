Lapresse.it - Dazi Usa, Freni: “Non serve agitarsi. Trattativa con Usa dovrà essere comune”

(LaPresse) – “Suinon bisogna, è inutile. Le Borse si sono agitate, ma un giorno di turbolenza non cambia l’indice dei mercati. Nella posizione dell’Europa e dell’Italia non, bisogna ragionare nel modo corretto. Bisogna parlare, trattare. Nella storia economica ilo è sempre stato merce di scambio, per gestire o trattare qualcos’altro. Dobbiamo sederci al tavolo da persone civili e trattare. Ovviamente, la, ma se qualcuno gode di rapporti migliori, perché non utilizzarlo? Trattare bilateralmente difficilmente porterà a risultati bilaterali. Chi ha rapporti migliori tratta meglio di chi ha rapporti peggiori”. Lo ha detto il sottosegretario all’economia Federico, a margine del congresso della Lega a Firenze.