Sport.quotidiano.net - F1 GP Suzuka, i pronostici per la gara e le strategie ai box

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Giappone), 5 aprile 2025 - Max Verstappen l'ha fatto di nuovo. Il quattro volte campione del mondo della Red Bull ha sorpreso tutti e ha piazzato una clamorosa pole position a, in vista del Gran Premio del Giappone di domani. A bordo di una RB21 non irresistibile, Super Max si è messo alle spalle le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che restano le favorite assolute per la vittoria della. La Ferrari cresce ma non a sufficienza, con Charles Leclerc che scatterà in quarta posizione e Lewis Hamilton solamente in ottava, dopo un Q3 deludente. Bene le Mercedes, che saranno in lotta per il podio con entrambi i piloti. Iper laLando Norris e Oscar Piastri dovranno far prevalere la superiorità della McLaren sul circuito di. I due piloti papaya non sono stati perfetti in questo sabato di qualifiche e l'hanno pagata cara: Max Verstappen, con una zampata da grande campione, gli ha così soffiato la pole position.