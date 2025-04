Bergamonews.it - Il Lazzaretto Estate 2025 porta a Bergamo Gianluca Gotto, insegnante d’Oriente “zen”

Leggi su Bergamonews.it

. La programmazione dicresce ancora:che si aggiunge al ricco programma già presentato.Nuovo appuntamento per la 5ª edizione della rassegna estiva della città:ritornerà sul palco con un discorso sulla “scienza della vita”. L’Ayurveda è più di un semplice evento, sarà un’occasione di ispirazione, condivisione e crescita personale.Dal titolo “Le tre vie del benessere”, la data conè stata fissata per il 4 luglio. Dopo il successo della precedente tournée, torna sul palco con un nuovo talk all’antichissimo sistema di conoscenze che insegna a prevenire e curare i malesseri del corpo, della mente e dello spirito. In un’epoca segnata dalla frenesia e dallo stress, questa millenaria saggezza indiana offre strumenti pratici per ritrovare equilibrio e benessere, a partire da un principio fondamentale: conoscere se stessi e vivere in armonia con la propria natura.