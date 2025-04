Internews24.com - Rummenigge teme l’Inter: «Non è imbattibile, ma al Bayern serviranno due serate di grazia»

di Redazionesi è espresso versoMonaco Inter: le dichiarazioni del tedesco al sito ufficiale dei bavaresi, ex attaccante diMonaco e Inter negli anni Ottanta, ha parlato al sito ufficiale dei tedeschi in vista del doppio confronto tra le due squadre ai quarti di finale di Champions League: RICORDI – «Per me personalmente, sarebbe stata la finale ideale perché sono vicino a entrambi i club. Mi dispiace che alla fine uno dei due verrà eliminato. Saranno due partite toste, non c’è bisogno di girarci intorno. Sono due squadre top»CONDIZIONI – «Nessuno deve pensare che siamo i favoriti, non lo siamo. Non è una coincidenza cheabbia giocato la finale di due anni fa contro il Manchester City arrivando quasi a batterlo. Dovremo capitare in duedi, sia qua che poi a San Siro».