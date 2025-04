Costanza anticipazioni ultima puntata del 13 aprile 2025 trama episodi 7 e 8

ultima puntata di Costanza, la fiction di Rai 1 diretta da Fabrizio Costa e tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Come finirà la storia tra Marco e Costanza ? Sembra quasi scontato, ma il finale di stagione ci sorprenderà. Ecco le anticipazioni di Costanza del 13 aprile 2025

Costanza anticipazioni ultima puntata

Costanza e Marco sono molto turbati e la donna, pur volendo essere onesta con Ludovico, tace per paura di perderlo. Diana scopre di essere incinta, suscitando reazioni contrastanti in Anselmo. Le due donne si riavvicinano quando Diana sostiene Costanza nella ricerca dei resti di Aldegard.

Costanza anticipazioni 13 aprile 2025, trama episodi 7 e 8

Costanza e Ludovico partono per la Francia e Flora si trasferisce da Marco. Toni lascia Stefano dopo averlo visto con la sua ex.

