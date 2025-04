Bergamonews.it - “Reti Blu” per promuovere il benessere e l’inclusione delle persone autistiche

Martinengo. A tre giorni dalla Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, sabato 5 aprile nella splendida cornice del Filandone di Martinengo si è svolto un evento voluto e organizzato da ASC Solidalia e dalla cooperativa sociale Itaca per raccontare i risultati del progetto “Blu”, un progetto dedicato ailcon disturbo dello spettro autistico.Nasce da un percorso di coprogettazione “Blu” e realizzato grazie al finanziamento della DGR 7504/2022 della Regione Lombardia. Un’iniziativa innovativa, della durata di due anni, che ha saputo coniugare interventi specializzati e coinvolgimento attivo del territorio, trasformando non solo la vita dei ragazzi coinvolti, ma anche quella dell’intera comunità.La mattinata è stata animata dai racconti degli enti promotori, dagli stakeholder, dalle cooperative eistituzione coinvolte, di insegnanti e psicologi, ma anche dei referenti ATS e di quanti si sono adoperati per la realizzazione di questo progetto che ha saputo creare una comunità che va oltre la cittadinanza, va oltre il territorio e si è aperta al dialogo e alla condivisione.