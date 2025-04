Lettera43.it - Salvini apre il congresso della Lega: «Sui dazi dialoghiamo con gli amici americani»

Leggi su Lettera43.it

Al via ila Firenze in cui si voteranno le modifiche allo statuto (con un posto in più da vicesegretario), una ventina di mozioni (su temi come autonomia, immigrazione, nucleare e giustizia) e il nuovo segretario federale (nuovo per modo di dire, visto che Matteoè candidato unico).ndo la kermesse, il leader del Carroccio ha ribadito che «lae il governo sono una cosa sola»: «Si mettano l’anima in pace Conte e Schlein. Siamo garanzia che il governo avrà vita lunga, siamo il collante del governo».sui: «Meglio dialogare che guerreggiare»Impossibile poi non parlare deiUsa: «Sicuramente dobbiamo tutelare i risparmi, il lavoro, i prodotti italiani, quindi contrattando, con gli, nel nomequalità, perché l’impresa italiana significa qualità.