Sardegna la presidente Todde sulla decadenza | Ho sentito Conte e Schlein vado avanti – Il video

«Ho: chiaramente ho il supporto della mia forza politica e di tutte le forze politiche della mia maggioranza che ovviamente stanno lavorando per sostenermi». Ladella RegioneAlessandraconferma la volontà di andaredopo l’ordinanza di ingiunzione che la dichiara decaduta per presunte irregolarità nella rendicontazione della campagna elettorale. «Credo che queste cose debbano essere affrontate nella misura in cui accadono – ha spiegato – bisogna avere la forza della verità e dei fatti io so lavorare solo così». L’ultima parola spetta ora al Consiglio regionale che dovrà ratificare quanto stabilito in via amministrativa. In questo caso però si aprirebbero scenari difficilmente determinabili. Ciò che è certo è che i tempi della politica, e pure quelli giudiziari, non saranno brevi.