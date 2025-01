Lanazione.it - Ricevuta dal sindaco di Calci la figlia del comandante della Brigata "Nevidio Casarosa"

(Pisa), 3 gennaio 2025 - Ieri mattina ilMassimiliano Ghimenti ha ricevuto in Municipio la signora Lia Cecchini,di Ilio Cecchini,partigiana “”. La signora Cecchini non aveva potuto essere presente alla cerimonia di conferimento – avvenuta lo scorso 18 dicembre –Cittadinanza Onoraria dialla memoria di tutti i membri. L’incontro ha rappresentato dunque un momento di grande valore simbolico e commozione, durante il quale il primo cittadino ha consegnato l’attestato predisposto per i discendenti dei componenti del gruppo partigiano. «Per mio padre la Resistenza è stata la storiasua vita – ha raccontato Cecchini – e anche per me, che ho insegnato storia per trent’anni, rappresenta un tema molto caro.