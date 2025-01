Cultweb.it - Pino Daniele ha rischiato di fare lo steward per Alitalia (ma vinse la musica)

Il 4 gennaio 2015 fa moriva, voce simbolo di Napoli e personaggio chiave nellacontemporanea. Per l’occasione arriva al cinema, da oggi e fino al 6 gennaio, il documentario di Marco Spagnoli,– Nero a metà. Un’opera che ripercorre tutte le tappe più importanti della carriera di. Girato a Napoli, con il discografico Stefano Senardi ada Cicerone tra gli interventi degli amici e colleghi di, il film racconta un gustoso retroscena sull’esordio professionale die la pubblicazione del suo primo album, Terra mia, nel 1977. Il cantautore infatti si trovò a scegliere tra due strade: quella per lavorare ine quella dell’amata.A raccontarlo è il produttore Claudio Poggi in un divertente dialogo con Bruno Tibaldi della EMI, celeberrima casa discografica italiana che produsse il 33 giri.