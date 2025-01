Lapresse.it - Omofobia, la denuncia di un aggredito: “In Italia paghi più per una multa che per un’aggressione”

“E’ importante portare i nostri corpi in piazza, perché quello che manca alle persone intolleranti e omofobe è un riferimento positivo di quello che siamo noi persone omosessuali. Ecco perché noi siamo qua: perché vogliamo far vedere che con il nostro amore non facciamo male a nessuno“. Così Jean Pierre Moreno, un ragazzo vittima due anni fa diomofoba a Roma, al presidio organizzato a piazza Malatesta, in solidarietà ad altri due ragazzi aggrediti la notte di Capodanno nella Capitale. “Il rispetto non è un privilegio, è un diritto”, ribadisce quindi Moreno, che poicome “insiamo messi male”, in quanto manca “una legge che ci possa tutelare contro i crimini odio” e nello specifico contro l’: “Io ci sono passato due anni fa. Il mio aggressore è stato condannato per aggressione personale a unadi 600€.