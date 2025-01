Tpi.it - Non ci resta che piangere: tutto quello che c’è da sapere sul film

Non ciche: trama, cast e streaming delsu Rete 4Questa sera, sabato 4 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non cichedel 1984 scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaCampagna toscana. Il bidello Mario e l’insegnante Saverio sono fermi a un passaggio a livello, in attesa che il treno passi. I due sono amici e si confidano a vicenda. Saverio tra l’altro è preoccupato per sua sorella Gabriella, caduta in depressione per il fallimento della sua relazione con un ragazzo statunitense. L’attesa si protrae e decidono di percorrere una stradina tra i campi. Dopo un po’no in panne con l’auto in mezzo alla campagna. Si fa sera, piove. I due trovano alloggio in una locanda per la notte, in cui si notano già candele, penna e calamaio.