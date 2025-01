Lanazione.it - Martino-Sant’Andrea, gli scenari. Consiglio e assemblea dei soci: strada stretta per ricucire lo strappo

Nuovisi aprono a Portanella vicendaGianni. Resta il momentaneo divorzio, visto che l’allenatore non ha rinnovato il contratto in scadenza il 31 dicembre, ultimo giorno utile per l’attuale direttivo per firmare qualsiasi atto. Ma da ora alla proclamazione del nuovodirettivo biancoverde ci sarà spazio per tutta una serie di manovre. Un passo importante e chiarificatore sarà l’deipre elettorale. Con quali argomenti si presenterà ildirettivo uscente? Con importanti vittorie certo e anche con il ritorno in biancoverde diGianni come allenatore. Ma poi il divorzio e l’incertezza se l’allenatore potrà tornare sui suoi passi e magari discutere di un nuovo contratto con il nuovo. Può darsi anche che qualche altro tentativo di riconciliazione si possa fare, forse anche prima della riunione deldirettivo di mercoledì prossimo che sicuramente servirà più che per prendere decisioni sull’allenatore a trovare la chiave giusta per spiegare aie in particolare ai giovani innamorati diGianni o agli anziani nostalgici il perché di questa rottura.