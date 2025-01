Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 4 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete Luna in Pesci rende un po' uggiosa questa giornata, ma riesce a calmare le acque nell'ambiente professionale dove presto arriverà un Mercurio severo, non mettetevi troppo in mostra. Nella salute e questa Luna tocca lo stomaco e la circolazione, risulta invece buona per le questioni di famiglia. Marte è sempre favorevole, conquisterete l'amore che non avete ancora. Toro Molto vivace il settore degli incontri professionali e di affari, grazie al passaggio della Luna in Pesci, da dove riesce a stimolare sia Venere che il vostro Urano, un pizzico di fortuna non manca mai, quindi potete osare qualcosa di più.