Ilrestodelcarlino.it - Le rubano il deambulatore: la ladra è una turista. “Grazie ai carabinieri”

Riccione (Rimini), 4 gennaio 2024 – Ci ha tenuto a ringraziare personalmente iche l'hanno aiutata e le hanno regalato un Natale più sereno e felice dopo una brutta disavventura. Franca, una signora riccionese di 68 anni con problemi motori, il giorno della vigilia di Natale era andata come ogni giorno all'edicola di piazzale Azzarita per comprare il giornale. Per una frazione di secondo, ha lasciato incustodito ilche porta sempre con sé e che le permette di compiere piccoli spostamenti quotidiani. Lo ha lasciato lì, fuori dall'edicola, il tempo sufficiente per pagare il negoziante e mettersi sotto braccio il quotidiano. Tanto è bastato però perché qualcuno, vedendo ilincustodito, decidesse di approfittarne, allungando le mani per rubarlo. All'uscita dall'edicola, grande è stata l'amarezza della signora Franca.