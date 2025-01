.com - Juve, Motta e Giuntoli nel mirino dei tifosi sui social: “Per svoltare serve un miracolo”

(Adnkronos) – La sconfitta contro il Milan in Supercoppa italiana lascia strascichi pesanti in casa. Per i bianconeri, l’annata fatica a decollare e tra icresce il malcontento per una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Tra i bersagli del tifontino, in queste ore, ci sono soprattutto Thiagoe Cristiano. Parlando del tecnico, ainon è andato giù soprattutto l’atteggiamento in tv dopo la sconfitta. Nel, le sostituzioni che avrebbero cambiato la partita (fuori Vlahovic e Mbangula, dentro Nico Gonzalez e Cambiaso), portando la squadra ad abbassarsi troppo e dunque a subire l’iniziativa del Milan. “Sostituzioni? Tutti i cambi sono fatti per il bene della squadra, giudicate voi in base al risultato” ha dichiaratostizzito nel post-gara.