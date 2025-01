Ilrestodelcarlino.it - Impianto fotovoltaico da 65mila euro in piazza Capponi

L’amministrazione comunale di Grottammare investirà oltreper la realizzazione di undella potenza di 30,00 kWp da installare sulla copertura dia servizio del vicino centro per l’infanzia ’Pollicino’. Inizialmente il progetto prevedeva la realizzazione di undi minore potenza (20,00 kWp) da posizionare sul tetto del centro che ospita i bambini, ma tecnicamente la copertura del tetto non permetteva l’installazione dell’. Da qui l’idea di utilizzare il tetto dellaper il montaggio dell’dotato di batterie per l’accumulo dell’energia al servizio del centro per l’infanzia con l’obiettivo di ridurre in larga parte il prelievo di energia dalla rete nazionale, abbattendo notevolmente i costi e liberando risorse economiche che saranno impiegate per successivi analoghi progetti.