Lettera43.it - Il business d’oro delle carte Pokémon, gli influencer indonesiani in politica e le altre news dall’Asia

Leggi su Lettera43.it

Sono esposte, una accanto all’altra, dietro teche di vetro e protette da bustine trasparenti. Vengono vendute singolarmente, a prezzi variabili, da negozi specializzati: si va dai pochi spiccioli che servono per acquistare quelle «comuni» alle centinaia, se non migliaia e migliaia, di yen per portarsi a casa i pezzi pregiati, le cosiddette «rare». Leda gioco diraffigurano i mostriciattoli dell’omonimo franchise nato nel 1996 in Giappone, e vengono vendute in tutto il mondo da 28 anni.(foto Getty).Continuano ancora a inondare edicole e giocattolerie con nuove serie, anche se l’occhio dei collezionisti è sempre più rivolto verso le vecchie edizioni. Il motivo? I prezzivintage – per intenderci: quelle ormai introvabili – sono schizzati alle stelle. Tra il 2019 e il 2023, in concomitanza con la pandemia di Covid, gli appassionati si sono scatenati negli scambi e hanno fatto salire i prezzi di quasi il 500 per cento.