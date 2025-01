Ilnapolista.it - Il Bologna interessato a Biraghi, il Napoli pare essersi defilato (CorSport)

Il Corriere dello Sport non menziona ilquando si parla di. Anzi,che ilsi stia impegnano alacremente con la Fiorentina per portare l’ex capitano Viola dal suo ex allenatore, Italiano.Leggi anche: Italiano ha chiestoal, è sfida colper averlo (Sky)alè un’operazione sulla quale tutte le parti in causa stanno lavorandoScrive il Corriere dello Sport:Cristianoalè un’operazione sulla quale tutte le parti in causa stanno lavorando, e per parti in causa intendiamo gli uomini dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, la Fiorentina e Mario Giuffredi, l’agente dell’esterno ed ex capitano viola.Quante probabilità ci sono che alla fine della fiera possa saltare fuori la fumata bianca? Tante e poche.