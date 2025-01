Guardate lì assurdo Grande Fratello Helena rientra in casa dopo la lite con Jessica ed è bufera

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ladelè stata il palcoscenico di uno scontro acceso che ha lasciato il pubblico senza parole. Le protagoniste di questa vicenda sonoPrestes eMorlacchi, due concorrenti che,un’escalation di tensioni e provocazioni, sono giunte a un acceso diverbio. L’atmosfera tra le due era già tesa, ma l’episodio ha preso una piega imprevista.Il conflitto è degenerato quandoMorlacchi, ex cantante del gruppo Gazosa, ha ripetutamente definito“imbecille”, ignorando gli avvisi di quest’ultima. Nonostante i tentativi di contenere la situazione,ha continuato a stuzzicare la compagna di avventura, portandoa perdere la pazienza.Leggi anche: “C’è un avviso per noi”. Comunicato ufficiale del, Luca e Lorenzo leggono agli altri, critiche per il rientro di“Se tu mi chiami imbecille un’altra volta vedrai cosa faccio”, ha dichiarato la Prestes in tono minaccioso.