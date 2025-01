Isaechia.it - Grande Fratello, nuovo cambio di programmazione: ecco quando andrà in onda

A distanza di alcuni mesi dal suo inizio, ilsembra faticare a trovare una collocazione stabile nel palinsesto di Canale 5.Negli scorsi giorni, infatti, stando a quanto riportato dai palinsesti Mediaset, ilsarebbe dovuto tornare indopo le feste con un doppio appuntamento settimanale, il martedì e il giovedì, ma nelle scorse ore ci sono stati nuovi cambi di programma.Il portale TvBlog, infatti, ha confermato le indiscrezioni precedentemente uscite in merito ad unspostamento delle puntate del reality condotto da Alfonso Signorini. In particolare, illa prossima settimana noninmartedì 7 gennaio come preannunciato, ma mercoledì 8 e almeno per questa settimana non ci sarà alcun raddoppio.Il doppio appuntamento settimanale è previsto al momento a partire dalla settimana successiva, ovvero a partire da lunedì 13 gennaio, con la secpuntata cheinil giovedì, tornando così nella sua collocazione originaria e andandosi a scontrare con la nuova stagione di Un passo dal cielo su Rai Uno.