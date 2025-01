Spazionapoli.it - Danilo-Napoli, accordo raggiunto: ecco cosa manca per l’annuncio

Calciomercato – Ilè molto vicino ad aggiudicarsidalla Juventus, con l’con il calciatore.per chiudere.Antonio Conte è pronto ad abbracciare presto il suo nuovo difensore, in arrivo dalla Juventus:. Il centrale è entusiasta di vestire i colori partenopei, al punto da dire “sì” dal primo momento.Dopo diverse settimane in cui si aspettava la decisione finale della società bianconera sull’impiego dell’ormai ex capitano, si è giunti ad una conclusione.L’tra ile il difensore non è stato mai in discussione, la voglia di incontrarsi tra le parti era tanta e ora si aspetta soloufficiale. I rinforzi pian piano arrivano, ma c’è bisogno di ancora un tassello per aggiudicarsi questo innesto.Ilora è impaziente e attende, nel frattempo Conte è concentrato nel preparare al meglio le prossime sfide.