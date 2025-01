Calciomercato.it - Dani Olmo e Pau Victor, il verdetto UFFICIALE accende Milan e Juve

Leggi su Calciomercato.it

La Federcalcio Spagnola e la Liga hanno respinto la richiesta del Barça: occasione per rossoneri e bianconeriLa decisione è arrivata e non sorride di certo al Barcellona. La Federcalcio spagnola e la Liga hanno deciso di respingere la richiesta del club catalano di tesseraree Paue Pau, il(LaPresse) – Calciomercato.itI due calciatori erano stati esclusi dalla lista utile per giocare in campionato dopo che era scaduta la deroga attivata quest’estate. Il problema è da ricercare nel tetto di spesa in vigore in Spagna che il Barça non soddisfaceva ad agosto: per tesserare i due giocatori era stato sfruttato, tra le altre cose, l’infortunio di Christensen ma ora la deroga è terminata.Il Barcellona ha racimolato 100 milioni grazie alla vendita dei plachi vip dello stadio, ma questo accordo è stato ratificato fuori tempo massimo.