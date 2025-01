Inter-news.it - Bisseck si è preso l’Inter. Una lezione per il futuro

Yannè uno dei protagonisti di questa prima fase della stagione del. Il caso del tedesco, arrivato con speranze per ilma mancate certezze per il presente, può servire da modello per le prossime sessioni di mercato.LA STRATEGIA – Yannha rappresentato l’esempio più fulgido della svolta “verde “ in materia di mercato, parzialmente avviata dalnello scorso anno e rafforzata con l’arrivo di Oaktree. Se da un lato il contributo dei “senatori” ai successi recenti dei nerazzurri non può essere dimenticato, dall’altro la dirigenza dei meneghini è consapevole del fatto che i trionfi futuri devono essere costruiti nell’oggi. Così, acquisti come quello die potenzialmente, Tomas Palacios, fungono da attuazioni concrete del nuovo disegno elaborato dal