Ancona auto va a sbattere contro una colonnina del gas | 2 morti Il Comune | Non uscite di casa

Questa mattina, poco prima delle 8, si è verificato un grave incidente stradale a Torrette,, che ha provocato due vittime. Un’si è schiantataunadel gas, causando una pericolosa fuga di metano. Le vittime, un uomo e una donna, non sono ancora state identificate. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.I soccorritori stanno cercando di avvicinarsi al veicolo incidentato, ma la situazione è complessa a causa della fuga di gas in corso, che rende pericoloso l’intervento.Ildiha pubblicato un avviso sui social: “Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e di una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Si raccomanda di NON USCIRE dae di chiudere le finestre nell’area interessata. Le vie bloccate sono via Lambro e via Esino.