Addio a Rolando Pierallini. Fu un pilastro della Demm

Nei giorni scorsi è scomparso, per le conseguenze di una caduta, dopo un breve ricovero all’ospedale di Porretta Terme., molto conosciuto in paese, era nato a Pistoia e avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 13 luglio. Professionalmente aveva trascorso la vita in ‘officina’, sviluppando una profonda vocazione per la meccanica. Caporeparto per più di quarant’anni allae buona partecarriera trascorsa in giro per il mondo ad allestire macchine utensili. Nipote di Luigi Matteucci, uno dei fondatori dell’impresa, è già dipendentenegli anniseconda guerra mondiale. In quel periodo, viene invitato dalla proprietà aziendale a seguire lo spostamentoproduzione a Verbania, al servizio dell’esercito tedesco. Sulle sponde del lago Maggiore incontra la moglie Francesca ‘Franca’ Calcia, oggi novantottenne, che gli rimane a fianco fino alla fine.