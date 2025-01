A Cerveteri tanti eventi in attesa dell’Epifania | il programma

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 gennaio 2024 – “Tre giorni conssimi. Oggi inauguriamo il Presepe Vivente al Parco della Legnara, che sarà visitabile nelle giornate di oggi 4 gennaio, domenica 5 e lunedì 6, giorno, con l’ arrivo dei Re Magi”. Così Federica Battafarano, vicesindaca e assessora alla Cultura diinforma che si terrà un weekend da non perdere.Di seguito ildelle iniziative:Oggi, alle ore 17, presso il Castello del Sasso, sito in Piazza Santa Croce, si terrà un imperdibile concerto per archi, pianoforte e voce a lume di candele.Alle ore 17:30 presso l’ Aula Consiliare del Granarone ci sarà l’ evento per i piccoli “Aspettando la Befana, Parata delle Mascotte”.Dalle ore 16 alle 18 ci sarà l’ animazione per i più piccoli con la Befana, il truccabimbi e le sculture palloncini, presso il Villaggio di Natale di Piazza Aldo Moro.