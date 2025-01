Oasport.it - Volley femminile, Novara-Milano inaugura il nuovo anno! Scandicci in anticipo in trasferta a Perugia

Prima giornata del 2025 del torneo di A1, terza giornata del girone di ritorno e 17mo turno in totale, quello in programma nel week end che anticipa l’Epifania. Fari puntati sulla sfida che chiude la giornata, quella in programma domenica sera tra Igor Gorgonzolae Numia, rispettivamente terza e quarta (ma con una gara in meno) forza del campionato.arriva da un dicembre da incorniciare, iniziato con una sconfitta a Conegliano e poi fatto di sole vittorie, cinque a fila in campionato, una in Cev Cup e una in Coppa Italia che ha regalato alla squadra di Lorenzo Bernardi la Final Four di Bologna. La Igor Gorgonzola, dunque, arriva con lo spirito giusto alla sfida di domenica alle 20.30 contro la Numiache, come le piemontesi, ha centrato l’accesso alla Final Four di Coppa Italia ma arriva da un dicembre un po’ più tormentato con qualche battuta d’arresto che è costata il quarto posto in campionato (ma c’è da recuperare una gara) e il terzo gradino del podio al Mondiale per club.