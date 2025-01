Ilrestodelcarlino.it - Valanga a Cortina, chiusa la pista nera Labirinti. Soccorritori stanno cercando eventuali dispersi

d’Ampezzo (Belluno), 3 gennaio 2024 – Cade unaladell’area sciistica della Tofana. È successo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 3 gennaio. Un’enorme lastra di neve sparata si è staccata all’improvviso, complice le alte temperature di questi giorni. Non è ancora certo che sotto la slavina siano rimaste intrappolate delle persone: ilavorando con le aste per sondare la massa di neve e ghiaccio. A innescare la– come affermato dal Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, in una nota – potrebbe essere stato il passaggio di alcuni sciatori, ma le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine. La massa di neve artificiale è crollata dalla cima dellaed è scesa per tutti i 683 metri di lunghezza. Laha invaso la’, ovvero per i più esperti, che ha un tracciato breve (di soli 683 metri) ma con un muro ripidissimo.