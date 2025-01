Lettera43.it - Usa, Mike Johnson rieletto come speaker della Camera

Ladei Deputati degli Stati Uniti ha confermato. Fedelissimo di Trump e in carica dall’ottobre 2023, ha ottenuto 218 voti, il minimo necessario per la rielezione. Riconferma tutt’altro che scontata: durante la prima votazione, tre repubblicani dell’ala più conservatrice hanno votato contro di lui, ma alla seconda tornata due di loro hanno cambiato posizione, consentendo la sua rielezione.Trump: «Conl’America sarà più grande che mai»Non sono tardati ad arrivare i complimenti del presidente eletto Donald Trump, che su Truth ha scritto: «Congratulazioni alloper aver ricevuto un voto di fiducia senza precedenti al Congresso. Il popolo americano ha aspettato quattro anni per avere buon senso, forza e leadership. Lo capiranno adesso, e l’America sarà più grande che mai».