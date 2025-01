Lanotiziagiornale.it - Unione europea, le battaglie decisive della politica finanziaria nel 2025

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ilsi preannuncia come un anno di svolta per laeconomica dell’, tra riforme attese e nuovi equilibri da costruire. In cima all’agendaci sono le sfide legate agli investimenti, alla sicurezza e alla transizione verde, tre temi intrecciati che riflettono le priorità di un continente alle prese con i cambiamenti globali e le fragilità interne.dei Risparmi e degli Investimenti: un progetto ancora incompiutoDa tempo, l’insegue l’ambizioso obiettivo di integrare i mercati dei capitali, offrendo nuove opportunità di investimento e rafforzando la competitività del blocco. Ribattezzata recentemente “dei Risparmi e degli Investimenti”, questa iniziativa intende incentivare il flusso di capitali tra i paesi membri, ma le difficoltà politiche e operative restano evidenti.