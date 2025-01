Lanazione.it - Una storia a lieto fine, Mauro riabbraccia Dora: la cagnolona era fuggita per i botti di Capodanno

Viareggio, 3 gennaio 2025 – È bastato il fischio di. E, setter inglese di sei anni, è comparsa in mezzo alla vallata, quella di Valleverde a Piano di Mommio, come se niente fosse successo. Come se non avesse mai trascorso quelle due notti, e un giorno e mezzo, lontano dalla sua casa, in via di Montramito a Viareggio, dalla quale èla sera diper la paura dei. Al richiamo familiare di quel fischio, quello del suo “padrone”, che dopo due notti e un giorno e mezzo di ricerche, grazie ad una segnalazione, è arrivato a Valleverde con le guardie zoofile di Gepa, ieri mattina laha cominciato a correre, agitando la coda. E poi si è lanciata tra le braccia diCinquini. Fradicia, dopo tutto quel tempo umido trascorso all’aperto, ma senza un graffio.