Lapresse.it - Ue, grave polmonite per von der Leyen: annullati gli impegni

La presidente della Commissione europea Ursula von derha annullato tutti i suoia causa di una. “La presidente ha cancellato i suoi appuntamenti esterni per le prime due settimane di gennaio”, ha detto un portavoce della commissione alla Dpa, spiegando che von derè alle prese con una.Il portavoce della presidente: “La presidente svolge i suoi affari ufficiali da HannoverTra gli appuntamenti, secondo le informazioni, figura anche il viaggio a Danzica per celebrare l’inizio della presidenza polacca del Consiglio dell’Unione europea. Dovrebbe essere riprogrammato in un secondo momento. “La presidente svolge i suoi affari ufficiali da Hannover “, ha continuato il portavoce, aggiungendo che “se tutto andrà bene, la presidente sarà completamente guarita entro la metà del mese.