Supercoppa italiana 2025, oggi Juventus-Milan per sfidare l'Inter in finale

Le due grandi deluse di questa prima parte di stagione si affrontano domani a Riad nella seconda semidella. L’ultima sfida traè terminata 0-0 e sarà ricordata a lungo come uno degli spettacoli più brutti andati in scena alla Scala del calcio. Le migliaia di spettatori che saranno allo stadio domani sperano in uno spettacolo decisamente migliore, anche perché la Serie A è volata fino in Arabia soprattutto per ‘promuovere il prodotto’ e una partita scialba come quella di qualche mese fa non sarebbe proprio lo spot migliore per il nostro campionato.resta comunque una classica del nostro calcio e la partita di domani vale comunque un posto inper il primo trofeo della stagione. Visti i risultati in campionato fin qui deludenti, per bianconeri e rossoneri l’appuntamento nel deserto diventa già un crocevia importante della stagione.