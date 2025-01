Ilfattoquotidiano.it - Sposo sorprende la moglie il giorno delle nozze e inizia a parlare in coreano: “Ho preso lezioni in segreto per un anno”. Il video torna virale su TikTok

Quale sorpresa fare alla proprianel? È questa la domanda che si è posto Ben Carpenter, un content creator che suconta più di 750 mila follower, nei mesi che hpreceduto il matrimonio con la sua compagna Sohee. La sposa, infatti, che è nata e cresciuta in Corea, ha sempre scherzato con suo marito sul fatto che lui potesse imparare qualche piccola parola inda pronunciare durante il discorso di. E se per Sohee si trattava solo di qualche battuta per punzecchiare il suo amato, Ben l’ha presa in parola e si è messo sui libri. Per mesi ha imparato la sintassi, ha arricchito il suo vocabolario, si è allenato sulla pronuncia. E quando è arrivato il suo momento, Carpenter hato ain. Non solo qualche breve frase, come “Ti Amo” o “Sei la mia vita”, ma ha letteralmenteto ad esprimersi nella lingua madre di sua, che non ha retto l’emozione e si è commossa.