Infobetting.com - Racing Santander-Celta Vigo (domenica 05 gennaio 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Impegno duro per i galiziani

Leggi su Infobetting.com

Tra le gare dei sedicesimi di Copa del Rey c’è un incrocio molto interessante e che potrebbe essere più equilibrato del previsto: si affrontano due compagini di categoria differente ma il, che occupa il secondo posto in Segunda Division, non sarà un cliente facile per unche ha fatto le cose migliori .InfoBetting: Scommesse Sportive e