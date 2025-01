Metropolitanmagazine.it - Perché le rom-com lips saranno il trend makeup del 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Le labbra lucide e brillanti, tanto amate grazie al Dior Lip Oil, stanno per cedere il trono a un nuovo: le rom-com. Questa tendenza, ispirata ai film romantici degli anni ’90, promette di conquistare ilcon il suo fascino naturale e raffinato.Cosa sono le rom-com?Immaginate il trucco delle protagoniste delle commedie romantiche: labbra con un tocco di colore naturale, sfumate e morbide, come appena baciate. Secondo la truccatrice Tanielle Jai, che ha anticipato numerose tendenze virali, questo stile semi-opaco e “vissuto” prende ispirazione dalla bellezza coreana e francese. “È un look effortless, romantico e senza contorni definiti,” spiega Jai.Come ricreare le rom-com?Se pensate che ottenere labbra da film sia complicato, vi sbagliate. Anche se spesso sui set cinematografici si usano mix personalizzati di colori, ci sono metodi semplici per replicare questo stile a casa.