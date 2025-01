Notizie.com - Nordio può chiedere la revoca della misura cautelare per Abedini e riportare Cecilia Sala a casa: tutti gli scenari possibili

Leggi su Notizie.com

La situazione è complicata e per questo i genitori di Ilaria Salis hanno chiesto ai giornalisti il silenzio stampa sulla detenzionefiglia. Il ruolo chiave di Carlonella vicenda.Dopo la riunione a Palazzo Chigi di ieri, giovedì 2 gennaio, con una nota ufficiale Elisabetta Verroni e Renato, madre e padregiornalista arrestata in Iran, si asterranno da commenti e dichiarazioni, almeno per un po’, sulla vicendafiglia.“La situazione di nostra figlia, chiusa in una prigione di Teheran da sedici giorni, è complicata e molto preoccupante”. Comincia così una lettera nella quale i genitoricronista di Chora Media e Il Foglio hanno chiesto ai colleghifiglia il silenzio stampa. “Per provare a riportarla ail nostro governo si è mobilitato al massimo e ora sono necessari, oltre agli sforzi delle autorità italiane, anche riservatezza e discrezione”.